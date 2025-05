Google-CEO lehnt Freigabe von Interna vehement ab

Eine etwaige Verpflichtung zur Offenlegung des Suchindex und der Anfragedaten wäre nicht nur „außergewöhnlich“, sagte Pichai vor dem Gericht in Washington. Dies käme einer „faktischen Enteignung unseres geistigen Eigentums“ gleich. „Es wäre für Außenstehende trivial, unsere Suchmaschine nachzubauen“, sagte Pichai. Solche Maßnahmen würden es zudem seinem Konzern „unmöglich machen, so in Forschung und Entwicklung zu investieren, wie wir es in den vergangenen zwei Jahrzehnten getan haben“.