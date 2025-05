WAC-Ass knallte im Finalstadion Deutschland ab

Anfang Februar wechselte der Tiroler Alessandro Schöpf erstmals in seiner Karriere nach Österreich, heuerte beim WAC an. Und nicht einmal drei Monate später geht’s für ihn und seine Kollegen beim heutigen Cupfinale in Klagenfurt um alles. Wobei der 31-Jährige an die EM-Arena grandiose Erinnerungen hat, dort einen der größten Momente seiner Karriere erlebt hat.