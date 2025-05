„Wenn sie in die Meistergruppe wollen, dann…“

Krone: Ludovic, Gratulation zum Erreichen der Championship Gruppe in der Schweizer Super League mit dem FC Lausanne-Sport. Aus der Ferne erscheint das doch eine handfeste Überraschung zu sein, mit einem Aufsteiger aus dem Sommer 2023 jetzt schon so weit oben zu stehen?

Ludovic Magnin: Dankeschön! Ich bin jetzt das dritte Jahr in Lausanne und konnte dort eine tolle Entwicklung einleiten. Mit dem Erreichen der Championship-Gruppe durften wir nicht rechnen, umso größer ist jetzt die Freude über das gelungene Kunststück.