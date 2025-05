Was geht ab an Tirols Schulen, Frau Landesrätin?

Die Zahl der Suspendierungen von Schülerinnen und Schülern aufgrund Fehlverhaltens ist im Steigen begriffen: „Es ist mir ein Anliegen, dass unsere Schulen sichere und fördernde Lernumgebungen bieten, in denen Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf ihre Zukunft vorbereitet werden. Die steigende Zahl von Suspendierungen zeigt jedoch, dass wir neue Wege gehen müssen, um schulische Laufbahnverluste zu vermeiden, um das Risiko künftigen groben Fehlverhaltens zu senken“, sagt Tirols Bildungs-Landesrätin Cornelia Hagele (ÖVP) in Anbetracht der Zahlen zu Gewalt an den Tiroler Schulen.