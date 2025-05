Wie die Mattighofener über Zukunft von KTM denken

Für die einen ist es eine Marke, die für PS-starke Leidenschaft steht, für die anderen ein Reizwort, bei dem man nur noch an Krise denkt: KTM! Mit dem erneuten Produktionsstopp schockt der ums Überleben kämpfende Motorradhersteller auch Mattighofen. Wie denken die 8200 Einwohner der Stadt in Oberösterreich, in der das Herz von KTM schlägt, über die Zukunft des Leitbetriebs? Das lesen Sie hier.