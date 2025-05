„Die Legende von Ochi“: Märchenhafter Mythenzauber

Eine fiktive Insel im Schwarzen Meer, ein von Mythen infiltrierter Plot, ein starker Cast (auch Emily Watson zählt als Yuris Mutter dazu), ein niedliches Fantasiewesen, das an E.T. erinnert und dem mittels animatronischer Puppenspielkunst Leben eingehaucht wurde – so weit die Ingredienzien dieser märchenhaften, stimmungsvoll vertonten Fabel, die von ideologischem Starrsinn erzählt und die vor allem durch die Kraft ihrer Bilder wirkt.