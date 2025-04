ÖBB-Ausbildung: Vom Saxofonist zum Lokführer

Am 14. Dezember soll die Koralmbahn in Betrieb gehen. Bis dorthin heißt es noch testen, üben und einschulen. So finden jetzt bereits Mess- und Testfahrten auf der Strecke statt. Und auch die Lokführer bereiten sich auf das neue Bahn-Zeitalter vor. Zudem haben sie extra eine Ausbildungsoffensive gestartet.