Auto gestohlen und in Wohnwagen eingebrochen

Ein herrenloses Auto mit offenen Türen sorgte Donnerstagfrüh für Aufsehen. Ein 29-Jähriger steht im Verdacht, das Fahrzeug in Deutschland gestohlen zu haben; auch in einen Wohnwagen soll er eingedrungen sein.
Ein ungewöhnlicher Fund beschäftigte am frühen Donnerstagmorgen die Polizei: Um 4.06 Uhr meldete ein Lkw-Fahrer ein herrenloses Auto mit offenen Türen und offener Heckklappe, das er nahe der Autobahnabfahrt Völkermarkt Ost entdeckt hatte – auch der Autoschlüssel lag auf dem Beifahrersitz
Auto in Deutschland gestohlen
„Aufgrund des Hinweises eines aufmerksamen Zeugen konnte ein 29-Jähriger bei einer nahegelegenen Tankstelle angehalten werden“, berichtet die Landespolizeidirektion Kärnten. Wie sich herausstellte, steht der 29-Jährige im Verdacht, den Pkw am 1. September in Deutschland gestohlen zu haben und anschließend damit nach Österreich gefahren zu sein.
Auch in Wohnwagen eingedrungen
Doch der Fall endete damit nicht: Bei den Ermittlungen kam der Verdacht auf, dass der Beschuldigte zudem in einen geparkten Wohnwagen in der Nähe eingedrungen sein könnte, wie er hineingelangte, ist bislang ungeklärt. „Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete eine Anzeige auf freiem Fuß an. Seitens des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl wurde jedoch ein Aufenthaltsverbot erlassen und die Festnahme verfügt“, so die Polizei.
Der 29-Jährige wurde ins Polizeianhaltezentrum gebracht. Der rechtmäßige Besitzer des gestohlenen Fahrzeugs wurde über die Auffindung seines Pkw informiert.
