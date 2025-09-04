Auto gestohlen und in Wohnwagen eingebrochen

Auch in Wohnwagen eingedrungen

Doch der Fall endete damit nicht: Bei den Ermittlungen kam der Verdacht auf, dass der Beschuldigte zudem in einen geparkten Wohnwagen in der Nähe eingedrungen sein könnte, wie er hineingelangte, ist bislang ungeklärt. „Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete eine Anzeige auf freiem Fuß an. Seitens des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl wurde jedoch ein Aufenthaltsverbot erlassen und die Festnahme verfügt“, so die Polizei.