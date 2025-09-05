Kunst, die das Wort hörbar macht: Kirchenkanzeln

„Es ist ein schönes Zeichen für das gute Miteinander der beiden Kirchen und eine besondere Freude, dass diese ökumenische Publikation nun im letzten Amtsjahr von Superintendent Mag. Manfred Sauer verwirklicht wird“, sagt Matthias Kapeller. Er und Superintendent Manfred Sauer, der über die Bedeutung von Kanzelaltären als Besonderheit des protestantischen Kirchenbaus spricht, kommen im Beitrag ebenso zu Wort wie Diözesankonservatorin Rosmarie Schiestl, Fotograf Neumüller und der Dompfarrer von Koper, Primož Krečič.