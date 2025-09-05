Vorteilswelt
Servus, Srečno, Ciao

Kunst, die das Wort hörbar macht: Kirchenkanzeln

Kärnten
05.09.2025 10:02
Superintendent Manfred Sauer, Matthias Kapeller, der redaktionelle Gesamtverantwortliche, ...
Superintendent Manfred Sauer, Matthias Kapeller, der redaktionelle Gesamtverantwortliche, Fotograf Ferdinand Neumüller, ORF-Redakteur Arnulf Prasch, Kameramann Alexander Sabotnik und Diözesankonservatorin Rosmarie Schiestl (v. l.) beim „Servus, Srečno, Ciao“-Dreh in Agoritschach.(Bild: ORF)

Auf die Spuren der Kanzeln und Kanzelaltäre in Kärnten, Slowenien und Friaul begab sich auch Arnulf Prasch, der im ORF-Fernsehen in „Servus, Srečno, Ciao“  am Samstag, 6. September, einen Blick auf außergewöhnliche Predigtbauten wirft.

Im Anfang war das Wort, heißt es im Johannes-Evangelium, und um das zu verkünden, wurden in christlichen Kirchen Kanzeln gebaut. Eine Besonderheit in Kärnten sind in evangelischen Gotteshäusern die Kanzelaltäre. 

Arnulf Prasch präsentiert in der kommenden Ausgabe der ORF-Sendung „Servus, Srečno, Ciao“ (Samstag, 6. September, 19.15 Uhr, ORF2) solche Kanzeln und Kanzelaltäre in Kärnten, Slowenien und Friaul, die in der gleichnamigen, bereits 22. und erstmals ökumenisch ausgerichteten Broschüre der diözesanen Pressestelle (redaktionelle Gesamtverantwortung: Matthias Kapeller; Fotos: Ferdinand Neumüller) vorgestellt werden. Die interessante Broschüre führt zu 35 Kanzeln und Kanzelaltären aus zehn Jahrhunderten, darunter 28 Kanzeln in katholischen Kirchen, sechs Kanzelaltäre in evangelischen Kirchen und eine Kanzel in einer griechisch-orthodoxen Kirche im Dreiländerraum.

Dreh in Agoritschach, Koper und Muggia
Gemeinsam mit Kameramann Alexander Sabotnik und Produktionstechniker Georg Ulbing besuchte Prasch die evangelische Kirche in Agoritschach mit dem Kanzelaltar aus Holz, die Kathedralkirche in Koper mit der spätbarocken Kanzel und die Marienkirche in Muggia Vecchia mit dem vorromanischen Lesepult aus dem 10. Jahrhundert, das heute als Kanzel genutzt wird.

„Es ist ein schönes Zeichen für das gute Miteinander der beiden Kirchen und eine besondere Freude, dass diese ökumenische Publikation nun im letzten Amtsjahr von Superintendent Mag. Manfred Sauer verwirklicht wird“, sagt Matthias Kapeller. Er und Superintendent Manfred Sauer, der über die Bedeutung von Kanzelaltären als Besonderheit des protestantischen Kirchenbaus spricht, kommen im Beitrag ebenso zu Wort wie Diözesankonservatorin Rosmarie Schiestl, Fotograf Neumüller und der Dompfarrer von Koper, Primož Krečič.

