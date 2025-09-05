Stocker will Netzbetreiber zusammenlegen

E-Control: administrativer Aufwand wäre geringer

Jeder Netzbetreiber hat in seinem Gebiet ein Monopol, die Netztarife für Haushalte prüft und genehmigt die E-Control. E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch sieht bei weniger Unternehmen Effizienzgewinne: „Ich denke doch, dass man mit einer gewissen Strukturbereinigung hier Synergiepotenziale heben kann. Das heißt, insbesondere auch der administrative Aufwand, der im Zusammenhang mit diesen vielen Unternehmen steht, der wäre dann geringer, das heißt, hier kann es durchaus sein, dass die Kosten dann geringer sind“, sagte er im Ö1-„Morgenjournal“.