Alkolenker im Visier der Kärntner Polizei

Wieder einmal führte die Kärntner Polizei eine Schwerpunktaktion gegen Alkohol am Steuer durch. Dabei konnten die Beamten aber nicht nur Alkolenker aus dem Verkehr ziehen, sondern auch einige Autofahrer, die unter Drogeneinfluss standen.
Landesweit positionierten sich in der Nacht auf Freitag Beamte der Kärntner Polizei unter der Leitung der Landesverkehrsabteilung am Straßenrand und nahmen Lenker unter Alkohol- und Drogeneinfluss ins Visier.
Dabei konnten die Polizisten rund 17 Alkolenker und fünf Drogenlenker aus dem Verkehr ziehen. Ihnen wurde der Führerschein auf Ort und Stelle abgenommen. Zudem konnten die Beamten zehn Autolenker mit einer Minderalkoholisierung anhalten.
Während der Schwerpunktaktion konnten 243 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung und dem Kraftfahrgesetz angezeigt werden. Die Polizisten stellten auch 319 Organmandate aus.
