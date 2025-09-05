Kofferleiche in Favoriten: Nachtportier geständig

„Ich wollte ihm reinen Wein einschenken“

Deshalb lud er den Mann zu sich ein. Für das Treffen mietete er ein Airbnb in der Quellenstrasse an: „Ich wollte ihm reinen Wein einschenken“, behauptet der Mandant von Top-Verteidiger Philipp Wolm. Die Kabelbinder und die schwarzen Müllsäcke XXL, die er zuvor im Baumarkt erworben, habe er eigentlich für kleine Reparaturarbeiten gebraucht, die erworbene Koala-Schlafmaske für die Arbeit. „Die sind dann zur Tatwaffe geworden“. Er überwältigte seinen Gast, verdeckte dessen Augen mit der Schlafmaske und dessen Mund mit einem Geschirrtuch. Dann erdrosselte er den Mann mit einem Kabelbinder.