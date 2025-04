Blumenmeer am Inn

Kulinarisch bietet Schärding während der Gartenschau „Häppchenweise Schärding“ an: Eine Stadtführung, die am ersten und dritten Samstag im Monat historische Einblicke mit regionalen Genüssen kombiniert. Bei verschiedenen Stationen gibt’s kleine feine Kostproben, die die kulinarische Vielfalt der Region widerspiegeln. Auch Freunde gepflegter Braukunst kommen auf ihre Kosten: In der Brauerei Baumgartner, die seit Jahrhunderten das Stadtbild prägt, können Besucher nicht nur in die Geschichte des Brauens eintauchen, sondern in der „Bierapotheke“ auch verschiedene Biere verkosten und sich von den handwerklichen Traditionen des Hauses begeistern lassen.