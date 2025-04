Politstreit um den heimischen Wohnbau

Kritik an Beratung

Wenn schon kein gemeinsamer Nenner, dann eine neue (Polit-)Nebenrechnung, scheinen die Schwarzen zu meinen. Die SPÖ Niederösterreich bewirbt immer wieder ihre neue Wohnbauberatung. „Dort gab es 80 Beratungen in 80 Tagen. Das klingt nicht nach einem ernst gemeinten und kompetenten Beratungsangebot, das die Niederösterreicher gerne in Anspruch nehmen, sondern nach einer reinen PR-Aktion der SPÖ Niederösterreich“, kritisiert ÖVP-Manager Matthias Zauner, Landesgeschäftsführer der Volkspartei Niederösterreich. Zum Vergleich: 2024 haben 41.600 Menschen Beratungen bei der offiziellen Hotline des Landes erhalten.