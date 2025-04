Trumps Parade | Brennender Steffl

Brennender Steffl. An eine tiefe Wunde im Österreich-Bewusstsein wird heute erinnert: Vor genau 80 Jahren, in den letzten Kriegstagen, brannte der Wiener Stephansdom. Der hölzerne Dachstuhl brannte ab, das Kirchenschiff stürzte ein. Eine nationale Tragödie, noch bevor Österreich wiedererstand. Doch das völlig ausgelaugte Land schaffte den Steffl-Wiederaufbau in schwersten Zeiten. Ein Kraftakt, der höchst eindrucksvoll bewiesen hat, was wir Österreicher schaffen können. Eine Tugend, die wir auch heute brauchen. Und hoffentlich noch haben.