Internet-„Medikament“ kostet Pensionist fast Leben

Wie dreist Anlage-Betrüger sein können, erlebte der 71-jährige Ex-Fußballprofi Raimund Giuliani am eigenen Leib. Erst erkannte der Wiener ein gefälschtes Social-Media-Video nicht, dann zockten ihn Betrüger ab. Am Ende landete der Pensionist sogar im Krankenhaus.
Noch immer trudeln tagein, tagaus Anrufe mit deutscher Vorwahl am Handy des 71-jährigen Pensionisten Raimund Giuliani ein. Er zeigt beim „Krone“-Besuch die Anrufliste – und weiß nicht so recht, ob er lachen oder weinen soll. Es ist eine klassische Geschichte des Betrugs, die Giuliani erzählt. Jetzt, wo es ihm gesundheitlich besser geht, möchte er seine Fehlentscheidung nutzen, um zumindest andere zu warnen.
