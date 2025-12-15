Internet-„Medikament“ kostet Pensionist fast Leben

Noch immer trudeln tagein, tagaus Anrufe mit deutscher Vorwahl am Handy des 71-jährigen Pensionisten Raimund Giuliani ein. Er zeigt beim „Krone“-Besuch die Anrufliste – und weiß nicht so recht, ob er lachen oder weinen soll. Es ist eine klassische Geschichte des Betrugs, die Giuliani erzählt. Jetzt, wo es ihm gesundheitlich besser geht, möchte er seine Fehlentscheidung nutzen, um zumindest andere zu warnen.