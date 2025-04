Freiwillige befreiten Innufer von zwei Tonnen Müll

„Wir müssen an einem Strang ziehen“, kommentierte Johannes Wildner, Abfallberater bei den Innsbrucker Kommunalbetrieben (IKB), am vergangenen Freitag die Säuberungsaktion in Innsbruck. Rund 200 Freiwillige von 13 lokalen Organisationen hatten sich eingefunden, um unter der Leitung der IKB das Innufer zwischen Sieglanger und dem Olympischen Dorf von Müll zu befreien.