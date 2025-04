Lenker ohne Schein wechselte auf den Beifahrersitz

Polizisten aus Leopoldschlag fuhren am Samstagabend in Rainbach im Mühlkreis auf der B310 Streife. Gegen 20.30 Uhr kam ein Pkw Richtung Hörschlag des Weges und hielt neben der Polizeistreife an. Die Beamten sahen zu, wie ein Mann vom Fahrersitz des Autos ausstieg und auf den Beifahrersitz wechselte. An seiner Stelle nahm eine Frau am Lenkersitz Platz.