Manch fehlendes „Ausflugsgeld“ wird von Lehrpersonen bezahlt. Tragen Lehrausgänge doch viel zur Integration bei. Genügt dies, um sagen zu können: „Alles in Ordnung“? Wer über bedenkliche Entwicklungen schweigt, vertuscht sie. Unlängst wurde ich gefragt, weshalb manche Lehrer öffentlich kundtun: Alle Integrationsprobleme sind lösbar, wenn die Schule nur will und mehr Geld bekommt. Möglicherweise sind sie so mit dem eigenen „Gutsein“ beschäftigt, dass sie völlig übersehen, Gutes zu tun. Das hieße nämlich: Laut aufzuzeigen, was tatsächlich an ihrer Brennpunktschule schiefläuft.