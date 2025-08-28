Das Feindbild Mietzinswucherer

Dass mit einem solchen Zinsdeckel für den privaten Wohnungsmarkt massive negative Folgen zu erwarten sind, ist offenbar gleichgültig. Welcher private Investor wird da noch Wohnbau finanzieren und Wohnungen vermieten, wenn ihm nicht einmal die Inflation abgegolten wird? Und die wirklich Blöden sind unterm Strich wieder jene kleinen Sparer, die sich mit ihren mühsam zusammengekratzten Reserven zwecks Altersversorgung eine kleine Garçonnière gekauft haben und damit laut Regierungsplan nichts mehr verdienen dürfen.