Das Feindbild Mietzinswucherer

Nun hat Andreas Babler, SPÖ-Chef und Vizekanzler, im ORF-„Sommergespräch“ also einen Mietzinsdeckel bereits im kommenden Jahr auch für den freien Wohnungsmarkt in Aussicht gestellt. Und auch wenn die Reaktionen beim türkisen und beim pinken Koalitionspartner verhalten ausfielen, dürfte ein solcher Eingriff – glaubt man dem Koalitionsabkommen – früher oder später tatsächlich kommen.
EINERSEITS ist das Ziel der Bundesregierung, das Wohnen für die Österreicher leistbar zu machen, durchaus verständlich. Für allzu viele Menschen im Lande sind die Wohnkosten bereits der finanziell größte Brocken und kaum noch zu bewältigen
ANDERERSEITS entspricht diese Maßnahme erkennbar den für Babler typischen Klassenkampf-Reflexen. Der Mietzinswucherer, gewissermaßen das Urbild des bösen Kapitalisten, ist ja ein traditionelles Feindbild für rote Klassenkämpfer.
Dass mit einem solchen Zinsdeckel für den privaten Wohnungsmarkt massive negative Folgen zu erwarten sind, ist offenbar gleichgültig. Welcher private Investor wird da noch Wohnbau finanzieren und Wohnungen vermieten, wenn ihm nicht einmal die Inflation abgegolten wird? Und die wirklich Blöden sind unterm Strich wieder jene kleinen Sparer, die sich mit ihren mühsam zusammengekratzten Reserven zwecks Altersversorgung eine kleine Garçonnière gekauft haben und damit laut Regierungsplan nichts mehr verdienen dürfen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.