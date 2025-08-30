Schwarz-rot-pinker Murks beim Wohnen

Es gibt Minimalkompromisse, bei denen am Ende nur Verlierer übrig bleiben. Beim Wohnen ist das der Regierung „gelungen“. In den Koalitionsverhandlungen im Februar setzte SPÖ-Chef Andreas Babler ÖVP und Neos sprichwörtlich das Messer an. Hintergrund waren umstrittene Wertsicherungsklauseln in Verträgen und drohende Milliarden-Rückzahlungen der Vermieter. Neos und ÖVP pochten auf eine Reparatur. Doch die SPÖ wollte nur zustimmen, wenn etwas herausspringt. So kam im gemeinnützigen und regulierten Sektor für über eine Million Haushalte eine Preisbremse, die jenen hilft, die ohnehin besser gestellt sind. Aber es stand ja auch die Wien-Wahl vor der Tür – ein Punktsieg, dachte die SPÖ.