„Daran werde ich den Rest meines Lebens denken“

Nach einer Hereingabe von „Man of the match“ Denzel Dumfries bugsierte Mkhitaryan beim Stand von 3:3 in der 74. Minute den Ball über die Linie. Doch der Jubel währte nur kurz, das Schiedsrichtergespann entschied auf Abseits. Und tatsächlich, wie der VAR wenig später bestätigte, hatte sich Mkhitaryan wenige Zentimeter in der verbotenen Zone befunden.