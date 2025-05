Trockner brannte: Bewohner mit Rauchgasvergiftung

Brenzliger Einsatz am Mittwochnachmittag in einem Gasthaus in Schwendt (Bezirk Kitzbühel)! In einem Wirtschaftsraum fing ein Trockner Feuer und sorgte für starke Rauchentwicklung. Zwei Bewohner wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Auch in einem Tiroler Altersheim brannte es.