Immer mehr Einbrüche in Keller von Wohnanlagen

Die Polizei Vorarlberg berichtet, dass es in jüngster Vergangenheit vermehrt zu Einbrüchen in die Keller von Wohnanlagen gekommen ist. Die Exekutive rät Bewohnern solcher Anlagen, folgende Tipps zu beherzigen: Eingangs- und Verbindungstüren sollten immer versperrt werden. Bei Fahrten durchs Garagentor sollte darauf geachtet werden, dass sich keine Fremden durch das Tor ins Haus schleichen. Zudem ist es ratsam, Fahrräder immer in einem versperrten Raum abzustellen und sämtliche wertvolle Komponenten abzunehmen.