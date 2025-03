Smartphone-Fasten: So gelingt Ihnen der Verzicht!

Ein Großteil der Österreicherinnen und Österreicher verbringt laut eigenen Angaben zu viel Zeit am Mobiltelefon. Fast ein Drittel gab in einer Umfrage des Beratungsunternehmens Deloitte vom Dezember eine Nutzungsdauer von mindestens vier Stunden täglich an. Bei den 14- bis 29-Jährigen ist es besonders beliebt und täglich sogar mehr als fünf Stunden in Verwendung.