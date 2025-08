„Bitte Deutsch sprechen!“ SAK drohte mit Boykott

Aufregung beim 1:1 zwischen SAK und ATUS Ferlach am Freitag. Linienrichter Eric Erlbeck hatte in Minute 33 SAK-Goalietrainer Johann Smrecnik aufgefordert, Deutsch zu sprechen – nachdem dieser etwas in Slowenisch gerufen hatte. Nach Diskussionen bei der Betreuerbank und heftigen Beleidigungen von einigen erbosten SAK-Fans in Richtung Schirigespann drohte die SAK-Führung in der Pause, nicht mehr aus der Kabine zu kommen.