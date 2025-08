Wie Israel den neuen Nahen Osten geschmiedet hat

Das Schlüsseldatum ist der 7. Oktober 2023: der Tag des Hamas-Massakers in den Grenz-Kibbuzim plus Massengeiselnahme. Dieses ärgste Pogrom seit dem Holocaust war für Israel ein Schock sondergleichen. Ich war eine Woche später am Schauplatz des Horrors, als man noch abgerissene Arme, verkohlte Babyköpfe etc. zusammensammelte. Damals überlegte und schrieb ich, wie wohl Israel auf die Gräueltaten reagieren würde? Meine Antwort: Amok.