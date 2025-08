Ader geplatzt! Uli Hoeneß in Klinik eingeliefert

Ausgerechnet als der FC Bayern in München einen Test gegen Lyon mit 2:1 gewannen, wurde es für Hoeneß in Bonn ernst. Der Ehrenpräsident des deutschen Rekordmeisters nahm dort auf Schloss Miel an einer Golfveranstaltung für einen guten Zweck teil. Auch FCB-Präsident Herbert Hainer sei beim Benefizturnier „Green of 18“ vor Ort gewesen, als es Hoeneß plötzlich schlecht ging.