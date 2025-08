„Trump führt einen Feldzug gegen uns Studenten“

Ein junger Wiener (25), der derzeit in Harvard inskribiert ist, ein Kärntner Professor, der in Minnesota tätig war, und ein Vorarlberger Biochemiker in Kalifornien: Sie alle schildern im Gespräch mit der „Krone“, wie der US-Präsident die Wissenschaft im Würgegriff hält und welche Folgen das für das Land haben könnte. Ein „Krone“-Lokalaugenschein.