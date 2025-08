Blitz und Donner – doch auch Athleten schlugen ein

Da machte ihr eher ihre Verkühlung zu schaffen, die sie sich wohl auf der Rückreise von Berlin, wo sie am vergangenen Sonntag die 800 m beim ISTAF gewonnen hatte, zugezogen hatte, mehr zu schaffen. Sie startet vor der WM noch am 20. August in Lausanne. In Berlin hatte Caroline Bredlinger bereits das Direkt-Limit für die EM 2026 in Birmingham unterboten, bei den Titelkämpfen in Eisenstadt sollten Victoria Hudson (Speer) und Enzo Diessl (110 m Hürden) noch dazukommen.