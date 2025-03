Zahlreiche Spesenklauseln bei A1 und Drei gekippt

Die Arbeiterkammer hat erfolgreich gegen intransparente Klauseln in Telekomverträgen von A1 und Drei geklagt. Die beiden Anbieter verpflichteten sich in einem gerichtlichen Unterlassungsvergleich, eine Reihe von Gebühren-, Spesenklauseln, unerlaubten Beschränkungen von Gewährleistungsansprüchen und Co. nicht mehr zu verwenden.