Erst aus Lugner City geworfen, jetzt Business-Frau

Zufall? Nein, viel eher ein Prozess, der auch nicht immer einfach war, wie die 43-Jährige erzählt: „In meiner arbeitslosen Phase habe ich mir dann irgendwann gedacht ,Wie kann ich das weiter pushen?’“ Die Antwort: ein Manager, ein klares Image und gezielte Kontakte. Doch jedes Angebot annehmen, kommt für die gebürtige Wienerin nicht infrage: „Ich habe sehr viele Dinge abgelehnt, mit denen ich mich einfach nicht identifizieren kann.“