Eine Naturkatastrophe und viele Unwetter erlebt

Zurück zu den Eishockey-Wurzeln

In Summe ist Emma aber zufrieden: „Ich habe mich in den Statistiken in vielen Dingen verbessert. Es hat sich nur noch nicht ganz in den Ergebnissen gezeigt.“ Jetzt genießt sie nach ihrer heurigen Weltreise die Weihnachtszeit daheim: „Es ist sehr schön, nach der vielen Fliegerei keine Koffer packen zu müssen.“ Aber die Sporttasche packt sie schon immer wieder. So spielte der frühere rechte Flügel der Stock City Oilers aus Stockerau zuletzt mit viel Begeisterung in Wolkersdorf Eishockey.