Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Immer stark geblieben

Eine Naturkatastrophe und viele Unwetter erlebt

Sport-Mix
21.12.2025 06:45
Emma Spitz blieb das ganze Jahr positiv, auch wenn das Wetter oft fürchterlich war.
Emma Spitz blieb das ganze Jahr positiv, auch wenn das Wetter oft fürchterlich war.(Bild: Ladies European Tour/Mark Runnacles)

Hinter Golf-Ass Emma Spitz liegt ein turbulentes Sportjahr mit sehr speziellen Wettererlebnissen. Als sie in Saudi-Arabien spielte, regnete es in der Wüste. In Australien flüchtete sich vor Zyklon „Alfred“, der schlimme Verwüstungen anrichtete und eine Turnierabsage verursachte. Bei der Qualifikation für die Ladies PGA Tour regnete es unlängst so stark, dass der Platz überflutet wurde. Aber Emma blieb immer stark, blickt auf ein in Summe erfolgreiches Jahr zurück.

0 Kommentare

Die Niederösterreicherin verpasste keinen einzigen Cut auf der Ladies European Tour, holte mehrere Top-Ergebnisse und verdiente in diesem Jahr rund 330.000 Euro Preisgeld. Die 25-Jährige sagt: „Es war ein gutes Jahr mit sehr konstanten Leistungen.“

Emma Spitz in Aktion.
Emma Spitz in Aktion.(Bild: Tristan Jones)

„Zwei Schönheitsfehler“
Die ehrgeizige Spielerin des GC Schloss Schönborn meint aber auch: „Die Ausreißer nach oben haben gefehlt. Für einen Sieg hätte ich einmal vier richtig gute Runden gebraucht. Dass ich knapp die Qualifikation für das Major in Evian und jetzt in Mobile die Qualifikation für die Ladies PGA Tour klar verpasst habe, sind die zwei Schönheitsfehler der Saison.“

Emma Spitz beim Eishockey in Wolkersdorf.
Emma Spitz beim Eishockey in Wolkersdorf.(Bild: Emma Spitz)

Zurück zu den Eishockey-Wurzeln
In Summe ist Emma aber zufrieden: „Ich habe mich in den Statistiken in vielen Dingen verbessert. Es hat sich nur noch nicht ganz in den Ergebnissen gezeigt.“ Jetzt genießt sie nach ihrer heurigen Weltreise die Weihnachtszeit daheim: „Es ist sehr schön, nach der vielen Fliegerei keine Koffer packen zu müssen.“ Aber die Sporttasche packt sie schon immer wieder. So spielte der frühere rechte Flügel der Stock City Oilers aus Stockerau zuletzt mit viel Begeisterung in Wolkersdorf Eishockey.

Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
308.809 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
135.809 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
112.898 mal gelesen
Mehr Sport-Mix
Immer stark geblieben
Eine Naturkatastrophe und viele Unwetter erlebt
Anfrage gab es schon
Wechselt US-Star die Sportart? Fans begeistert
Premiere auf krone.tv
3BEAT LIVESTREAM: Spiele in Konferenzschaltung
Heute auf krone.tv
Polster und Herzog strapazieren die Lachmuskeln
Für den guten Zweck:
LIVE: Legenden geigen in Hard beim Bandenzauber!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf