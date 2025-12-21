Eine Naturkatastrophe und viele Unwetter erlebt

Hinter Golf-Ass Emma Spitz liegt ein turbulentes Sportjahr mit sehr speziellen Wettererlebnissen. Als sie in Saudi-Arabien spielte, regnete es in der Wüste. In Australien flüchtete sich vor Zyklon „Alfred“, der schlimme Verwüstungen anrichtete und eine Turnierabsage verursachte. Bei der Qualifikation für die Ladies PGA Tour regnete es unlängst so stark, dass der Platz überflutet wurde. Aber Emma blieb immer stark, blickt auf ein in Summe erfolgreiches Jahr zurück.
Die Niederösterreicherin verpasste keinen einzigen Cut auf der Ladies European Tour, holte mehrere Top-Ergebnisse und verdiente in diesem Jahr rund 330.000 Euro Preisgeld. Die 25-Jährige sagt: „Es war ein gutes Jahr mit sehr konstanten Leistungen.“
„Zwei Schönheitsfehler“
Die ehrgeizige Spielerin des GC Schloss Schönborn meint aber auch: „Die Ausreißer nach oben haben gefehlt. Für einen Sieg hätte ich einmal vier richtig gute Runden gebraucht. Dass ich knapp die Qualifikation für das Major in Evian und jetzt in Mobile die Qualifikation für die Ladies PGA Tour klar verpasst habe, sind die zwei Schönheitsfehler der Saison.“
Zurück zu den Eishockey-Wurzeln
In Summe ist Emma aber zufrieden: „Ich habe mich in den Statistiken in vielen Dingen verbessert. Es hat sich nur noch nicht ganz in den Ergebnissen gezeigt.“ Jetzt genießt sie nach ihrer heurigen Weltreise die Weihnachtszeit daheim: „Es ist sehr schön, nach der vielen Fliegerei keine Koffer packen zu müssen.“ Aber die Sporttasche packt sie schon immer wieder. So spielte der frühere rechte Flügel der Stock City Oilers aus Stockerau zuletzt mit viel Begeisterung in Wolkersdorf Eishockey.
