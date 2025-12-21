Kurz vor Weihnachten brach Dominics Leben fast weg

Ein Tsunami der Hilfsbereitschaft schlägt einem 25-jährigen Tiroler entgegen. Seit einem schweren Unfall beim Motocrossfahren Anfang Dezember ist der junge Mann auf den Rollstuhl angewiesen.
Rückblick auf den 8. Dezember dieses Jahres. Der 25-jährige Dominic Haselwanter aus Rietz (Bezirk Imst), ein begeisterter Motocrossfahrer, trainiert mit Kollegen in Arco am nördlichen Gardasee. Auf einmal kommt er nicht mehr an Start und Ziel vorbei.
Nach Sturz kann er Beine nicht mehr bewegen
Die Freunde finden ihn wenig später am Boden unter seinem Motorrad liegend. Domi, wie sie ihn nennen, ist ansprechbar, kann aber seine Beine nicht bewegen. Schlimmes wird befürchtet.
Notoperation in Krankenhaus im Trentino
Die Befürchtungen bestätigen sich im Krankenhaus von Trient bei der Notoperation. Der Rietzer erlitt eine dermaßen schwere Halswirbel-Verletzung, dass er nun auf den Rollstuhl angewiesen ist. Wenige Tage später folgt eine zweite Operation an der Innsbrucker Klinik, wo er seither liegt.
Künstlich beatmet und ernährt
„Domi muss künstlich beatmet und ernährt werden, derzeit kann er nur seine Unterarme heben“, beschreibt Norbert Schnegg vom Enduro Team Tirol, dem Dominic angehört, dessen aktuellen Gesundheitszustand. Niemand weiß, wie er sich weiterentwickelt.
Kampf zurück in selbstbestimmtes Leben
Doch Dominic will kämpfen. Um jeden Zentimeter Bewegung, um jede Chance, ein selbstbestimmtes Leben zurückzuerlangen. Das hat er seinem Umfeld mitgeteilt. „Er war immer schon ein Kämpfer“, weiß Schnegg.
Dominic war immer für alle da – mit einem offenen Ohr, einem ehrlichen Wort und seiner unvergleichlichen Herzlichkeit. Jetzt ist es an uns, für ihn da zu sein.
Wortlaut des Spendenaufrufs
Im weiten Umkreis bekannt und beliebt
Das Schicksal des 25-Jährigen hat weit über Rietz hinaus Menschen bewegt. Kein Wunder: Domi ist vor allem in Sportlerkreisen bekannt und sehr beliebt. Er fuhr nicht nur mit Leidenschaft Motocross, sondern spielte zudem Tennis und Fußball, fuhr Rennrad und gilt als Teamplayer.
Umbau im Elternhaus notwendig
Auf ihn und sein Umfeld kommen nun auch enorme finanzielle Belastungen zu. „Domi wohnt bei seinen Eltern, ein riesiger Umbau ist notwendig“, weiß Schnegg. Um die Kosten stemmen zu können, wurde ein Spendenaufruf gestartet, den diverse Vereine koordinieren.
In dem Aufruf heißt es: „Dominic war immer für alle da – mit einem offenen Ohr, einem ehrlichen Wort und seiner unvergleichlichen Herzlichkeit. Jetzt ist es an uns, für ihn da zu sein.“
Geburtstag einen Tag vor Weihnachten
Und tatsächlich sind in diesen Tagen viele für Dominic da. Das bisherige Spendenaufkommen macht Mut. Reha, Therapie und barrierefreier Umbau verschlingen jedoch riesige Summen.
„Jeder Euro ist wichtig“, betont Norbert Schnegg. Dominic stand kurz vor der Abschlussprüfung zum Elektrikermeister. Am 23. Dezember wird er 26 Jahre alt. Er wird weiterkämpfen.
