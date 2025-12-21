Kurz vor Weihnachten brach Dominics Leben fast weg

Umbau im Elternhaus notwendig

Auf ihn und sein Umfeld kommen nun auch enorme finanzielle Belastungen zu. „Domi wohnt bei seinen Eltern, ein riesiger Umbau ist notwendig“, weiß Schnegg. Um die Kosten stemmen zu können, wurde ein Spendenaufruf gestartet, den diverse Vereine koordinieren.

In dem Aufruf heißt es: „Dominic war immer für alle da – mit einem offenen Ohr, einem ehrlichen Wort und seiner unvergleichlichen Herzlichkeit. Jetzt ist es an uns, für ihn da zu sein.“