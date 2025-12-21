KAC jagt Weihnachts-Krone erstmals nach 15 Jahren

Fünf Siege aus den letzten sechs Spielen! Der KAC ist in der heimischen ICE-Liga in Topform. Im letzten Spiel vor Heiligabend wartet am Sonntag das Auswärtsspiel bei Ferencvaros Budapest – und es geht darum, sich erstmals nach 15 Jahren die Weihnachts-Krone zu sichern. Helfen soll dabei einmal mehr die starke Effizienz.