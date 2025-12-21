KAC jagt Weihnachts-Krone erstmals nach 15 Jahren

Diese Reiselektüre macht richtig Lust auf Urlaub
Fünf Siege aus den letzten sechs Spielen! Der KAC ist in der heimischen ICE-Liga in Topform. Im letzten Spiel vor Heiligabend wartet am Sonntag das Auswärtsspiel bei Ferencvaros Budapest – und es geht darum, sich erstmals nach 15 Jahren die Weihnachts-Krone zu sichern. Helfen soll dabei einmal mehr die starke Effizienz.
Die Rotjacken düsten bereits am Samstag mit dem Bus nach Budapest – erneut mussten sechs Cracks daheim bleiben. Thomas Hundertpfund (Saisonende), Jordan Murray und Luka Gomboc sind verletzt – Jan Mursak, Daniel Obersteiner sowie Johannes Dobrovolny fehlen beim Gastspiel am Sonntag bei Ferencvaros Budapest wegen einer Krankheit.
