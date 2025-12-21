2026 kann nur besser werden – oder?

Am Samstag berichtete Conny Bischofberger in ihrer Kolumne, was ihr FPÖ-Chef Herbert Kickl in einer Karte mit einem aus dem Schnee ragenden Kreuz wünscht: „Von ganzem Herzen“ ein Jahr „voll Glück, Gesundheit, Zufriedenheit, Freiheit und Frieden“. Da fragte sich unsere Kolumnistin, wie denn die Herzlichkeit und das Bekenntnis zum Christentum in Kickls Weihnachtgrüßen „zum Gift“ passen, „das er immer wieder versprüht“. Wollen wir es positiv sehen! „Ein Jahr voll Glück“ – ja, das wünscht man sich, das wünscht man einander. Aber darf man’s wirklich erwarten?