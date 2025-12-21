Wo sich Flossen, Krücken und Trompeten treffen

Opfer eines Diebstahls

Die Schlange der Suchenden vor dem Schalter wird an diesem Montag auch immer länger. Eine Dame hat ihre Geldtasche verloren. Das Bank-Institut, wo sie die Börse liegen gelassen hat, hat sie dem Fundamt bereits übermittelt. Ein älterer Herr, der ebenfalls seine Geldbörse mit 200 Euro vermisst, dürfte in einem Supermarkt wohl Opfer eines Langfingers geworden sein.