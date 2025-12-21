Thiem duelliert sich mit „unglaublichem“ Ailton

„Unglaublich, wie er noch den Ball abdeckt“, staunt Dominic Thiem. Der einstige Weltklasse-Tennisspieler geigte beim Legendencup in Hard fußballerisch auf – und bekam‘s gleich in seinem ersten Spiel mit einem gewissen Ailton zu tun. „Schon geil“, sagt Thiem im sportkrone.at-Interview (zu sehen im Video oben).