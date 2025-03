Kommandant: „Hochwasser fordern uns immer mehr!“

Einsatz in Niederösterreich war Stundentreiber

4158 Mal wurde die Feuerwehr zu Bränden gerufen (2023: 3393), 42 davon Großbrände. „Generell schwankt die Statistik natürlich von Jahr zu Jahr. 2024 war eben sehr intensiv. Wir haben beim Hochwasser in Niederösterreich ausgeholfen, das treibt die Stunden in die Höhe, bei vier Tagen mit 24-Stunden-Diensten.“ Die Salzburger schickten mehrere Züge zur Nachbarschaftshilfe ins Hochwassergebiet nach Niederösterreich.