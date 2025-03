Nächtlicher Einsatz: Hütte stand in Vollbrand

Massiver Flammenschlag erwartete die Berufsfeuerwehr Salzburg gegen ein Uhr morgens am Sonntag in Hagenau. Mit drei Fahrzeugen und 17 Mann wurde sie zu einem Vollbrand einer Gartenhütte alarmiert. Die Hütte stand bereits in Vollbrand, als wir kamen. Wir hatten das Feuer in 20 Minuten unter Kontrolle, auch weil wir gleich vier Rohre einsetzten“, berichtet Bereitschaftsoffizier Daniel Fuchs.