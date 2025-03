„Ich weiß jetzt, dass ich vorne mitfahren kann“

Mit Rang vier verpasste Elias Leitner zuletzt in Georigen seinen ersten Podestplatz im Snowboardcross-Weltcup nur hauchdünn. Dennoch geht der 21-jährige Vorarlberger mit jeder Menge Selbstvertrauen in seinen ersten Heimweltcup im Montafon, der kommende Woche ansteht. Dort könnte er sich zudem auf den letzten Drücker auch noch ein Ticket für die WM in der Schweiz holen.