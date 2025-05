45 Tonnen weggeworfener Müll gesammelt

Unglaubliche 45 Tonnen Müll wurden von 16.000 freiwilligen Helfern in den vergangenen Wochen in Vorarlberg eingesammelt, berichtet der Gemeindeverband am Donnerstag. Die Landschafts-Reinigungsaktion wird Jahr für Jahr durchgezogen. So wird achtlos weggeworfener Abfall von Straßenrändern, Grünflächen und Gewässern entfernt und sachgerecht entsorgt. Im vergangenen Jahr wurden 54 Tonnen Müll eingesammelt.