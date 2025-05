Fix! ÖFB-Stürmerin wechselt zu deutschem Fanmagnet

14.047 Zuschauer waren am 27. April ins „Stadion an der Alten Försterei“ gekommen, um ein rauschendes Fest zu feiern. Dank eines 6:1-Erfolgs gegen Mönchengladbach fixierten die Damen von Union Berlin in diesem Spiel den Durchmarsch von Liga drei in die deutsche Bundesliga. Kein Einzelfall: Im Durchschnitt haben die Berlinerinnen 6111 Zuschauer pro Heimspiel und sind damit, obwohl bislang nur Zweitligisten, die Nummer eins in Deutschland. Mehr noch: Im Europavergleich sind die „Eisernen“ die Nummer sechs – nur Arsenal (29.630), Chelsea (13.211), Manchester City (9.848), Liverpool (7.136) und die FC Barcelona-Frauen (6.928) lockten mehr Fans an.