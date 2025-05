Mofafahrer bei Kollision mit Auto verletzt

Ein 28-jähriger Mann war am Mittwochmorgen mit seinem Mofa in Wolfurt Richtung Bregenz unterwegs, als sich zeitgleich eine 57-jährige Autofahrerin aus der Gegenrichtung näherte und nach links in Richtung Dornbirn abbiegen wollte. Die Frau dürfte den Mofalenker übersehen haben, im Kreuzungsbereich kam es zu einer rechtwinkligen Kollision der beiden Fahrzeuge.