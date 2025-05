Beim Jubiläum soll der 6000er fallen

Die Hörbranzerin wird zum bereits vierten Mal am Start sein und damit die Dornbirnerin Gabi Marschall als Ländle-Rekordstarterin einholen. „Anders als in den letzten Jahren habe ich heuer einen längeren Aufbau gemacht und bestreite am Wochenende beim IBL Länderkampf in Immenstaad meine ersten Wettkämpfe“, verrät „Kiki“, die 2023 mit 5916 Zählern in Götzis ihre Siebenkampf-Bestmarke markiert hatte und nach den Absagen von Isabel Posch, Verena Mayr, Ivona Dadic und Sarah Lagger die einzige Österreicherin sein wird.