Unser Ex-Weltmeister im Duell mit Pinzgau-Belgier

Mit Raphael Haaser durfte sich Österreich im Februar in Saalbach zumindest über einen Heim-Weltmeister auf Salzburger Schnee freuen. In den nächsten drei Tagen könnte ein zweiter WM-Titel hinzukommen, der auf Schnee seinen Ursprung hat. Ins Trockene wird er allerdings erst am grünen Rasen gebracht. Wobei: Trocken dürfte es in Zell am See/Kaprun eher weniger werden...