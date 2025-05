„Am Ende hat mir einfach die Perspektive gefehlt“

Als am Montag die Kaderlisten des österreichischen Skiverbands veröffentlicht wurden, fehlte bei den Skicrossern ein Herr, der erst im März seinen ersten Sieg im Europacup einfahren konnte. Was Simon Fleisch in den vergangenen eineinhalb Monaten dazu bewogen hat, seine Karriere mit nur 24 Jahren zu beenden, verriet er der „Krone“.