FBI verkündet Festnahme Hunderter Pädokrimineller

Warnung an Straftäter: „Es gibt kein Versteck für euch“

FBI-Direktor Patel richtete bei der Pressekonferenz auch eine eindeutige Warnung an weitere Pädokriminelle: „Wenn ihr Kindern in den USA Schaden zufügt, werdet ihr keine Zuflucht finden. Es gibt kein Versteck für euch.“ Justizministerin Bondi appellierte gleichzeitig an alle Eltern, mehr auf die Internetnutzung ihrer Kinder zu achten. Denn im Netz „lauern Straftäter, die sich als Kinder ausgeben“. „Für Kinder gibt es keine Privatsphäre im Internet. Sie müssen ihr Internetverhalten überwachen“, so die frühere Anwältin von US-Präsident Donald Trump.