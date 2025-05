Lenker fuhr mit Auto in Wiesenhang

Am Mittwochnachmittag gegen 13.57 Uhr war ein 60-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Montafonerstraße L188 in Lorüns in Fahrtrichtung Montafon unterwegs. Plötzlich geriet der Pkw laut Angaben des Lenkers auf gerader und trockener Fahrbahn ins Rutschen, worauf der Wagen über den linken Fahrbahnrand geriet und schließlich in einer abfallenden Wiese hängen blieb.