Feuerwehr musste verkeilte Autos bergen

Am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr krachte in es in Fußach: Ein Pkw fuhr aus bislang unbekannter Ursache dem Auto davor auf. Die Wucht des Aufpralls war derart stark, dass sich die beiden Autos ineinander verkeilten. Die Feuerwehr musste mit Spezialgerät zur Unfallstelle anrücken, um die beiden Fahrzeuge voneinander zu lösen und bergen zu können.